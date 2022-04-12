Kobani soruşturmasında 46 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma dahilinde 06-08 Ekim Kobani Olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilenler arasında HDP’li eski belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyeleri de bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında şu ana kadar 46 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 240 bin dolar, 2 bin 800 euro, 25 bin TL, 1 adet Kalaşnikof, 3 adet Kalaşnikof şarjörü, 54 adet 7.62 fişek, 1 adet hücum yeleği, 1 Glock tabanca (ruhsatlı), 480 tabanca fişeği, 10 adet 7.65 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 17 kurusıkı fişeği, 4 gram kokain, 4 gram esrar, 27 yasaklı yayın, çok sayıda örgütsel not, çok sayıda dijital materyaller ve cep telefonunun ele geçirildiği açıklandı.