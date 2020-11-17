KOBİDER Başkanı Özgenç: Yapılandırma, esnaf ve KOBİ'ler açısından fevkalade güzel bir karar

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanunun Resmi Gazete'de yayımlanasına istinaden açıklama yapan KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, kararın borçlu olan tüm vatandaşları rahatlatacağını aktardı.

KOBİDER olarak geçen yıl, bankalara olan borcunu ödeyemeyen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve isimlerinin kara listeden çıkarılması için hükümete sicil affı ve borç yapılandırması önerisinde bulunduklarını hatırlatan Özgenç, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, esnaf ve KOBİ'ler açısından fevkalade güzel bir karar olmuştur. Bu karar borçlu olan tüm vatandaşları rahatlatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.