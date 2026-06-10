Koç grubu şirketlerine peş peşe silahlı saldırı! Otokoç ve Yapı Kredi hedef alındı

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Koç Holding'e bağlı şirketlere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde hem Diyarbakır'daki Otokoç bayisi hem de İstanbul Esenyurt'ta bulunan Yapı Kredi Bankası şubesi silahlı saldırıya uğradı.

İki farklı kentte gerçekleşen olaylar üzerine polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'da faaliyet gösteren Otokoç araç bayisine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede inceleme yaptı ve saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Otokoç'a yönelik üçüncü saldırı

Diyarbakır'daki olayın, son dönemde Otokoç'a yönelik gerçekleştirilen üçüncü saldırı girişimi olduğu belirtildi.

Daha önce İstanbul'daki Otokoç Genel Müdürlüğü ile Antalya'da bulunan bir Otokoç bayisinin de silahlı saldırıya uğradığı öne sürülmüştü.

Yaşanan son olayla birlikte güvenlik güçlerinin saldırılar arasındaki olası bağlantıları da araştırdığı ifade edildi.

Aynı sabah saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Yapı Kredi Bankası şubesi de silahlı saldırıya uğradı.

Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki banka şubesine motosikletli şüphelilerin ateş açtığı iddia edildi. Banka personelinin sabah iş yerine geldiğinde kurşun izlerini fark etmesi üzerine durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un anlattığı ve daha sonra özür dilediği fıkra sonrası Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Yapı Kredi şubesi ile bazı ATM'lere yönelik silahlı saldırılar gerçekleşmişti.

8 ve 9 Haziran tarihlerinde yaşanan olaylarda da banka şubesi ve bankamatikler hedef alınmıştı.

Güvenlik kaynakları, Diyarbakır ve İstanbul'da meydana gelen son saldırılarla ilgili soruşturmaların çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti.