Koç Holding'in 504 milyon dolarlık Kalamış Yat Limanı anlaşması için imza tarihi belli oldu!

Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için düzenlenen ve 504 milyon dolarlık teklifle kazandığı ihale kapsamında, 5 Şubat 2025 tarihinde imzayı atacağını duyurdu. Projede, toplam 150 milyon dolarlık yatırım yapılması planlanırken, işletme hakkı 40 yıl boyunca Koç Holding’e ait olacak.

Koç Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ'nin, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen yat limanı ihalesinde 5 Şubat 2025'te sözleşme imzasına davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, 504 milyon dolar tutarındaki toplam sözleşme bedelinin yüzde 35’ine denk gelen 176,4 milyon doların imza tarihinde ödeneceği, kalan tutarın ise 60 ayda 5 eşit taksitle, faiz eklenerek tamamlanacağı ifade edildi.

150 milyon dolarlık yatırım planlanıyor

Koç Holding, imzaların ardından yat limanını 10 yıl içinde uluslararası kriterlere uygun şekilde 4 çıpalı yat limanı standardına getireceğini ve bu süreçte toplam 150 milyon dolarlık yatırım yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Geçmiş ihale iptal edilmişti

2021 yılında düzenlenen ilk ihale, 2,5 milyar TL karşılığında Koç Holding’e verilmiş ancak Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edilmişti. 2025’te imzalanacak olan yeni sözleşmeyle Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için süreç yeniden başlamış olacak.