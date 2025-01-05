Koç Holding'ten Alatini Köşkü’nü satın alma planı: Türk-Yunan enstitüsüne dönüşebilir
Koç Holding, Osmanlı mirası Alatini Köşkü'nü satın alma planlarıyla gündeme geldi. Sultan II. Abdülhamid'in sürgün yıllarına tanıklık eden köşk, Türk-Yunan ilişkilerine yönelik bir enstitüye çevrilmesi planlanıyor. Koç Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un ise köşkü incelemek için Yunanistan’a gittiği iddia edildi
Hâlihazırda İstanbul’da bulunan Abdülmecid Efendi Köşkü’nün sahibi, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Koç Holding, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid’in Selanik’te sürgün hayatını geçirdiği Alatini Köşkü’nü satın alma planlarıyla gündeme geldi.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, günümüzde Makedonya Valiliği olarak kullanılan Alatini Köşkü’nün satın alınması durumunda, yapının Türk-Yunan İlişkileri Enstitüsü olarak hizmet vermesi düşünülüyor.
Yunanistan’a ziyaret iddiası
Koç Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un, Alatini Köşkü’nü incelemek amacıyla Yunanistan’a özel bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi.
Sultan II. Abdülhamid'in sürgününe tanıklık etti
1909’daki 31 Mart Vakası’nın ardından, Hareket Ordusu’nun İstanbul’daki kontrolü ele geçirmesiyle Sultan II. Abdülhamid tahttan indirildi. Sultan, ailesinden 38 kişiyle birlikte Selanik’teki Alatini Köşkü’ne gönderilerek burada sürgün hayatı yaşadı.