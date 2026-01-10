Koç ve Arsel’den Erdoğan'a ziyaret
Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Koç Holding’in Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi. Öte yandan Semahat Arsel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile de bir araya geldi.
Emine Erdoğan görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Babasının masasına oturdu
Öte yandan Rahmi Koç ve Semahat Arsel daha sonra Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’a da makamında ziyarette bulundu.
Rahmi M. Koç, ziyaretinde babası Vehbi Koç'un görev yaptığı ATO Yönetim Kurulu Başkanlığı makamında, koltuğuna oturarak bir de anı fotoğrafı çektirdi. Merhum Vehbi Koç’un ATO’da toplam 18 yıl başkanlık görevinde bulunduğunu belirten Baran, Ulus’taki Oda binasının inşasında ve TOBB’un kuruluş fikrinin hayata geçirilmesinde Vehbi Koç’un öncü rol üstlendiğini ifade etti.
Baran, “Vehbi Koç, başarılı bir iş insanı olmasının yanı sıra, Türkiye’de özel sektörün kurumsallaşmasının, etik değerler üzerine inşa edilmiş bir ticaret anlayışının ve girişimciliğin toplumsal kalkınmayla buluşmasının öncü ismi olarak tarihe geçmiştir” diye konuştu.
Küresel markaya dönüştürdü
Rahmi M. Koç’un, babasından devraldığı mirası küresel ölçekte bir markaya dönüştürdüğünü vurgulayan Baran, Koç Ailesi’nin sanayi, kültür, eğitim ve sanat alanlarında Türkiye’ye ve özellikle Ankara’ya sunduğu katkıların büyük değer taşıdığını söyledi.
Koç Holding tarafından Ankara’ya kazandırılan projelere de değinen Baran, “Rahmi M. Koç’un sanayiden müzeciliğe, eğitimden kültürel mirasın korunmasına uzanan çok yönlü katkıları, yalnızca Ankara için değil, ülkemizin kalkınma yolculuğu açısından da son derece değerli. Semahat Arsel’in özellikle kültür, sanat ve toplumsal sorumluluk alanlarında ortaya koyduğu öncü yaklaşım ise topluma dokunan, gelecek kuşaklara ilham veren güçlü bir miras niteliği taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.