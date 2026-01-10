Koç ve Arsel’den Erdoğan'a ziyaret

Cum­hurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ziyaret, ba­sına kapalı gerçekleştirildi. Öte yandan Se­mahat Arsel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile de bir araya geldi.

Emine Erdoğan görüşmeye ilişkin yaptı­ğı paylaşımda, “Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Nazik ziya­retleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Babasının masasına oturdu

Öte yandan Rahmi Koç ve Semahat Ar­sel daha sonra Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’a da makamında zi­yarette bulundu.

Rahmi M. Koç, ziyaretinde babası Vehbi Koç'un görev yaptığı ATO Yönetim Kurulu Başkanlığı makamında, koltuğuna oturarak bir de anı fotoğrafı çektirdi. Merhum Vehbi Koç’un ATO’da toplam 18 yıl başkanlık göre­vinde bulunduğunu belirten Baran, Ulus’ta­ki Oda bi­nasının in­şasında ve TOBB’un kuruluş fik­rinin hayata geçirilme­sinde Vehbi Koç’un öncü rol üstlen­diğini ifade etti.

Baran, “Vehbi Koç, başarılı bir iş insanı ol­masının ya­nı sıra, Türkiye’de özel sektörün kurumsal­laşmasının, etik değerler üzerine inşa edil­miş bir ticaret anlayışının ve girişimciliğin toplumsal kalkınmayla buluşmasının öncü ismi olarak tarihe geçmiştir” diye konuştu.

Küresel markaya dönüştürdü

Rahmi M. Koç’un, babasından devraldı­ğı mirası küresel ölçekte bir markaya dö­nüştürdüğünü vurgulayan Baran, Koç Ai­lesi’nin sanayi, kültür, eğitim ve sanat alan­larında Türkiye’ye ve özellikle Ankara’ya sunduğu katkıların büyük değer taşıdığını söyledi.

Koç Holding tarafından Ankara’ya kazandırılan projelere de değinen Baran, “Rahmi M. Koç’un sanayiden müzeciliğe, eğitimden kültürel mirasın korunmasına uzanan çok yönlü katkıları, yalnızca Anka­ra için değil, ülkemizin kalkınma yolculuğu açısından da son derece değerli. Semahat Arsel’in özellikle kültür, sanat ve toplumsal sorumluluk alanlarında ortaya koyduğu ön­cü yaklaşım ise topluma dokunan, gelecek kuşaklara ilham veren güçlü bir miras nite­liği taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.