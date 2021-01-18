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Koca: Aşılama programında ikinci adıma geçiyoruz

Aşılama programında birinci aşamanın ikinci adımına geçileceğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalan kişilerin aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

Programın 90 yaş üzeri vatandaşlar için de yarın başlayacağını ifade eden Koca, "90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden, aşılamalarını evinde, yerinde organize etmeyi istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlıkçılar çarşamba gününe kadar aşılanacak 

Bakan Koca, 830 bin sağlık çalışanının COVID-19 aşısının ilk dozunu olduğunu belirterek, "Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu. Koca, program takvimine göre sağlık çalışanlarının aşılanmasının çarşamba gününe kadar süreceğini kaydetti.

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