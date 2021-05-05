Koca: Çin'le 100 milyon dozluk anlaşma imzaladık

Vaka sayılarında önemli derecede düşüş yaşandığını belirten Koca, "Şu günlerde ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

'Çin aşısı gelecekti nerede' diyenler ilişkilerimize hasar veriyor

Bakan Koca, Çin ile Türkiye'nin 100 milyon dozluk aşı konusunda iki anlaşma yaptığını belirterek şunları söyledi: "Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon dozluk bir anlaşma imzaladık.

Bugün 'Çin'den aşı gelecekti nerede' diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin."