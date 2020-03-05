Koca: Koronavirüs Türkiye'ye bulaşmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı." ifadelerini kullandı.

"Ağırdan alınan tedbirler ülkemizi risk altına sokuyor"

Vatandaşlara mecbur kalmadıkça yurt dışına çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Koca, "Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin." dedi.

Avrupa'nın koronavirüse karşı tedbirleri ağırdan aldığını belirten Koca, "Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta." diye konuştu.

"Numune alınan 1363 vakadan pozitif çıkan olmadı"

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs şüphesiyle numune alınan vaka sayısının 1363 olduğunu belirterek, bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadığını bildirdi.

"Transit yolcu" açıklaması

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.

Bu kişinin Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcu olduğunu ifade eden Koca, "Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.