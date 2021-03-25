Koca: Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşımız olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye’ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır.

Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

(BioNTech aşısı) 1,4 milyon doz ulaştı. Bu, nisan ayı başında 4,5 milyon doza ulaşacak. Ek olarak 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapıldı.

(COVID-19 aşısı) Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı toplam 18 milyon dozun üzerinde. Bugün itibarıyla 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye'de yapılacak aşı elimize ulaştı.

(Sputnik aşısı) Tedariki için görüşmelere başlandı. Uygunluğunun kesinlik kazanmasına dönük test süreci sonrası yaygın kullanıma alınabilecek