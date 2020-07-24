Koca: Rastgele test edilen her bin kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

24 Temmuz 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın boyunca toplam vaka sayısının 223 bin 315 olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315’tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. Vakaların %46’sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9’unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." uyarısında bulundu.

Koca'nın paylaştığı tweet: