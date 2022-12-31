Koca Seyit Havalimanı'ndan umre seferleri iki yıl aradan sonra başladı

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ne gelen 167 kişiden oluşan kafile, bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra yakınlarıyla vedalaşıp Türk Hava Yollarına ait uçağa bindi.

Umre yolcularından Kezban Adalı, gazetecilere, kutsal topraklara gittiği için çok mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.

Heyecanlı olduğunu belirten Adalı, "Uçağın Edremit'ten kalkması çok iyi oldu. Herhangi bir zahmete katlanmadan buradan binip direkt Cidde'ye ineceğiz. Oradan da Allah nasip ederse Mekke'ye iniş yapıp ibadetlerimizi yapmaya başlayacağız." dedi.

Kazım Karabacak da uçuş saatini heyecanla beklediklerini anlatarak, isteyen herkese umre ziyaretinin nasip olmasını diledi.

Mustafa Önder, hacca da gitmek istediğini ifade ederek, ailece umre yolculuğuna çıktıklarını bildirdi.

Yaşadıkları kentten direkt uçuş yapılmasının büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Önder, bu imkanı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Umre ziyaretini organize eden tur firmasının yöneticisi emekli din görevlisi Eyüp Patır ise dönüşlerini Medine'den Edremit'e doğrudan uçuşla gerçekleştireceklerini aktardı.

Patır, "Yolcularımız yorulmadan rahat bir şekilde yolculuk yapıyorlar. Bizim için de insanları organize etmek güzel oluyor" diye konuştu.