Koca: Uluslararası bütün uçuşlarda termal kamera uygulamasına geçilecek

05 Şubat 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulunun sekizinci toplantısını yaptıklarını, süreci ve alınan tedbirlerle ilgili gelişmeleri her gün kamuoyu ile paylaştıklarını aktaran Koca, bu şeffaf bilgilendirme sürecini devam ettirmek konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Koca, vatandaşları tedirgin etmeye yönelik yaklaşımlara, söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu süreçte Türkiye'de halen herhangi bir yeni koronavirüs tanısı alan hastamız olmamıştır. Yani koronavirüs hastasına rastlanılmamıştır." bilgisini paylaştı.

Virüsün yüzde 99'dan fazla Çin'in Vuhan bölgesi, yüzde 1'e yakınının da Çin kaynaklı temas ve orijinli olduğunun bilindiğini aktaran Koca, virüsün Türkiye'ye girişini önleme noktasında Bilim Kurulunun aldığı önerileri hassasiyetle uyguladıklarını dile getirdi.

"Amacımız riski sıfıra indirerek vatandaşlarımızı yeni tip koronavirüse karşı korumak"

Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütünün Cenevre Ofisinde ekipler görevlendirdiklerini, birtakım bilgileri anlık aldıklarını ve bu bilgileri vakit kaybetmeden değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bugün itibarıyla Çin dışında 27 ülkede koronavirüse rastlanıldığını, yüzde 80'in üzerindeki oranda 60 yaş üstü kişiler olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Bakan Koca, "15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmaması gerektiğini ifade etmek isterim." dedi.

Dün itibarıyla 8 ülke için termal kamera uygulamasına geçildiğini anımsatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla her geçen gün kişi sayısı ve ülke sayılarının giderek artmış olması ve şu an 24 bin 604 vakanın ve 494 kişinin kaybedildiği, ülke sayısının da Çin dışında Belçika ile birlikte 27 ülkede görüldüğünü biliyoruz. Şu an ağır vaka sayısı da an itibarıyla 3 bin 219. Bu nedenle yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçme kararı verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Amacımız riski sıfıra indirerek vatandaşlarımızı yeni tip koronavirüse karşı korumak. Ayrıca uluslararası yolculuk yapacak yolculara bilgilendirme broşürlerinin de dağıtıldığını ve gerekli bilgilendirmenin sağlandığını söylemek istiyorum."

"Piyasada maske fiyatlarının giderek arttığını gözlemliyoruz"

Sağlık Bakanı Koca, son yıllarda dünyada salgına neden olan SARS, MERS gibi yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun da zoonotik bir hastalık olduğunu anlatarak, bu tür enfeksiyonların hayvanlardan insanlara bulaştığını dile getirdi.

Bu anlamda son 30 yılda 30'dan fazla yeni enfeksiyon tanımladığını, bunların yüzde 75'inin zoonotik enfeksiyon olduğunu aktaran Koca, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, birçok kurum ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Eylül 2018'de Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesinin kurulduğunu hatırlattı.

2019-2023 yıllarını kapsayan Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı'nın hazırlandığına değinen Koca, komitenin bugün olağan toplantısını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Koca, komitenin insan, hayvan ve çevre sağlığının korunmasında aktif rol alacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun dışında özellikle solunum sistemi enfeksiyonuna neden olan birçok virüsün olduğunu, genellikle öksürükle, hapşırıkla saçılan damlacıklarla ve kişilerin sekresyonlarıyla bulaştığını biliyoruz. Korunma için el yıkama, kişisel hijyenin son derece önemli olduğunu, öksürürken, hapşırırken mendille ve dirsek içiyle ağzı kapatmanın önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kişilerin hasta ise kalabalık ortamlara girerken maske takması önerilmektedir. Bunun dışında ayrıca maske kullanılmasının gerekli olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.

Burada özellikle özel birtakım solunum maskelerini kullanmaya gerek yoktur. Ayrıca son dönemde maske gibi koruyucu ürünlere talebin çok arttığını biliyoruz. Piyasada maskelerde fiyatların giderek arttığını da gözlemliyoruz. Bu konuda özellikle İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ve Bakanlığımıza yoğun şikayetlerin yapıldığını görüyoruz. Ticaret Bakanlığımızla da iletişim halindeyiz. Vatandaşlarımıza Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz. Bakanlık olarak Ticaret Bakanlığıyla birlikte bu konunun yakın takipçisiyiz."

"Ortamların normal deterjan ile temizliği yeterli"

Maske sıkıntısının yaşandığına dair haberlerin yapıldığını ama böyle bir sıkıntınının bulunmadığını, üretim için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söyleyen Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Ortamların, okulların dezenfeksiyonuyla ilgili de yanlış birtakım bilgilendirmeler yapılıyor. Özellikle 'dezenfektanlarla dezenfeksiyonun 3-6 ay korunabileceği' gibi birtakım yaklaşımların olduğunu görüyoruz. Ortamların normal deterjan ile temizliğinin yeterli olduğunun altını çiziyoruz. Ayrıca el yıkamada da sadece normal sabun yeterli özellikle ifade etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın korunmada gerekli olmayan, farklı olduğu söylenen ürünlere fazladan harcama yapmaması gerektiğini söylemek istiyoruz."

Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde misafir edilen 61 kişinin durumu

"Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde misafir edilen 61 vatandaşımızın bugün 4'üncü günleri. Dün itibarıyla örnek numuneleri alındı, bugün, en geç yarın sonuçları çıkmış olur. Onu da çıktığında kamuoyuyla paylaşacağız." diyen Koca, ayrı odalarda kalan bu kişilerin genel durumlarının iyi olduğunu, herhangi bir hastalık belirtisinin bulunmadığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen yolcular dışında mürettebat ve sağlık ekibinin korunmasız yakın temasının olmaması nedeniyle belki Bilim Kurulu, pazartesinden sonra, 14 gün olmadan daha erken dönemde evde gözetim altında tutulmasını önerebilir. O durumda da zaten kamuoyuna açıklamış oluruz." şeklinde konuştu.

"Aşı birkaç haftada çıkabilen bir ürün değil"

Dün Büyükçekmece'de gözetim altına alınan bir hastanın durumuna ilişkin bilgi veren Koca, "Hastamızın genel durumunun iyi olduğunu, ateş gibi bir yakınmasının dün gözlenmediğini ve numunenin dünden itibaren çalışılmaya başlandığını, gelmeden yarım saat önce de sonucun çıktığını, onun da negatif olduğunu, koronavirüs taşımadığını özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Koronavirüs aşısının Tayland'da bulunduğuna dair iddiaların sorulması üzerine Bakan Koca, "Bu haber olarak çıktı. Bununla ilgili daha net bir bilgi yok. Aşı da öyle hemen birkaç haftada çıkabilen bir ürün değil. O nedenle biraz daha beklemek gerekir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüsün tedavisine ilişkin bir çalışma olup olmadığı sorusu üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Şu dönemde özellikle tanı kitiyle ilgili Bakanlık olarak bir çalışma içindeyiz. Tanı koymak üzere geliştirilen bir yerli kit üzerinde çalışılıyor. Onunla ilgili gelişmeyi zannediyorum haftaya aktarabilirim. Aşılarla ile ilgili genel olarak bir yaklaşımımız var. Şu an koronavirüse özel olarak bir çalışmamız yok ama üniversitelerimizle iş birliği içinde bunu da hızla başlatma niyetini taşıyoruz."

Termal kamera uygulaması

Termal kamera uygulamasının kapsamının genişletilmesine ilişkin de bilgi veren Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından halen seyahatlerin, ticaretin kısıtlanması gibi birtakım önlemlerin alınmasının gerekmediğini bildirdi.

Bakan Koca, buna rağmen Çin ile uçuşları bu geceden itibaren durdurma yönünde aldıkları kararı hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Türkiye olarak hem teknik hem personel hem altyapı anlamında güçlüyüz. Bunu uygulayabilir imkanlarımız zaten var. Bunun için ekstra bir şey yapmamız gerekmiyor. Bunun için Bilim Kurulunun önerisini hızla devreye sokmuş oluyoruz. Giderek bir pandemi algısı oluşmaya başladı, bir pandemi (salgın hastalık) olarak yorumlanmaya başladı. Giderek Çin dışında ülke sayısının artmasıyla pandemiye dönüşmüş olma düşüncesi yaygınlık kazanıyor. O nedenle biz sadece Çin'den değil 27 ülkede de görülmeye başladığı için bunu uygulayabilme imkanımız, personelimiz, teknik altyapımız olduğu için ve vatandaşımız için bunu uygulamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü halen bu anlamda ülkemizde herhangi bir yeni koronavirüse rastlanmadı ancak dışarıdan gelebileceğini biliyoruz. Dışarıdan gelişi önlemek üzere elimizden bütün imkanları seferber etmek istiyoruz."

Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesinin 2018 Eylül ayında kurulduğunu anımsatan Koca, bu komitenin son derece önemli olduğuna işaret etti.

Koca, "Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları, enfeksiyonları ve korunmaya yönelik önerimleri almak üzere oluşturduğumuz bir komiteydi. Komitenin uygulama ve çalışmaları bu süreçte önem taşıyor." dedi.

"Yüzeylerde virüsün ömrü daha kısa, endişeye gerek yok"

Koca, Çin'den ithal edilen yiyeceklere ilişkin bir sorun bulunup bulunmadığına yönelik soru üzerine "Şu an Bilim Kurulunun bu anlamda kısıtlanması gerekmediğini, DSÖ de bu anlamda bir kısıtlamaya gidilmemesi gerektiğini net ifade etmiş oldular. O anlamda bir herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Kargolardaki virüsün hemen geçmediği ve yüzeyde kaldığına ilişin iddialar üzerine de Koca, "Yüzeylerde virüsün ömrünün daha kısa olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir endişe duyulmaması gerektiğini söylemek istiyorum." vurgusu yaptı.

"Bu tür istismarlara asla izin vermeyeceğiz"

Bir başka gazetecinin, "İstanbul'da bazı özel ambulansların taksi gibi çalıştığı ortaya çıktı. Bakanlık olarak bir adımınız olacak mı" sorusu üzerine Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Haberlere konu olan araç, ambulans görünümlü bir araç. Bu daha önce ruhsatı iptal edilen ve ambulans olarak hizmet vermemesi gerektiği bildirilen, emniyet ve ilgili birimlere de bununla ilgili bildirimlerin yapıldığı ve bu ambulansı işleten şirketin de ruhsatı iptal edilen... Bunu yaygınmış gibi bir algı içinde lütfen olmayalım.

Bu noktada biz hassasiyetle denetimlerimizi yapmaya, İçişleri Bakanlığımızla da yoğun iletişim içinde olarak tedbirleri alma noktasında kararlıyız. Bu, tekil, ferdi olan bir durum. Daha önce ambulans ruhsatı iptal edilen ve İçişleri Bakanlığımıza da bildirilen, şirket dahil olmak üzere ruhsatı iptal edilen bir durumdan bahsediyorum. O nedenle bu tür istismarlara asla izin vermeyeceğiz. Ambulanslarımıza, araçlarımıza olması gereken şekilde alan ve yol verilmesi gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum."

Van'da dün yaşanan çığ felaketine yardım etmek için bölgede bulunan ekiplerinin üzerine bugün çığ düştüğünün hatırlatılması üzerine Koca, "Arkadaşlarla irtibattayız, yoğun bir ekibimiz orada ve çığ altında kalan 8 arkadaşımız olmuştu. Onların durumları iyi, sağ kurtarıldılar." dedi.

