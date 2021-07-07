Koca'dan üçüncü doz aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısından sonra açıklamalarda bulundu.

Aşı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Koca, yeni varyasyonlarla ilgili haberlerin gelmeye devam edeceğini belirterek bu konunun kimseyi huzursuzluğa sürüklememesi gerektiğini belirtti.

Koca şunları söyledi:

"Salgın hastalığın gündemimizden çıkmaya başladığı artık eski günlerimize kontrollü bir şekilde nasıl döneceğimizi konuştuğumuz aşamaya geldik. Artık tek gündemimiz mümkün olan en yüksek aşılama oranı ile toplumsal bağışıklığı elde etmek. Tüm insan kaynağımızı ve enerjimizi buna yönlendirmiş bulunuyoruz. Başarılı bir aşı programı salgından kurtulmuş kutlu bir Türkiye demektir.

Bazı illerimiz aşı programına uyumda tam da istediğimiz ivmede ve hızla toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor. Bazı illerimiz ise geriden takip ediyor. Bu tatlı bir rekabete dönüşmeli, her bir vatandaşımız bulunduğu ilin bağışıklık oranına katkıda bulunmak üzere bir an evvel aşısını olmalıdır.

Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturacağız.

Yeni varyantlardan, mutasyonlardan haberler gelmeye devam edecek. Bu konunun gündeminizde yer almasına sizleri umutsuzluğa sürüklemesine müsaade etmeyin. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşımızı en kısa sürede bilgilendirerek tedbirler alıyoruz.

Hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler.

Üçüncü doz aşı konusunda ise inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve Sağlık çalışanlarımız 3. Doz aşılarını istedikleri aşı türü ile olabilirler.

Buna göre ülkemizde hangi aşıyı yaptırmış olursanız olun anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor. Aşı türünden bağımsız olarak sertifikalar karşılıklı olarak tanınmaktadır. Bu konuda aşı türü, sertifika açısından bir tercih sebebi değildir.

Hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikasını e-nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarımızdan oluşturabilirler.

Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler.

Bir konuyu daha dikkatlerinize sunmak isterim. Hâlihazırda dijital aşı sertifikası konusunda en öndeki birkaç ülkeden biriyiz. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda aşı yazılı kâğıtlarda tutulmaktayken ülkemizde uygulama anında tüm dijital platformlarımızda kayıt altındadır.

Bu olumlu gidişatı en güzel şekilde nihayete erdirmek elimizde. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar kişisel tedbirlerimizden taviz vermeyelim. Bir an evvel aşımızı olalım."