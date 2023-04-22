Kocaeli Belediye Başkanı: Aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımız

Tahir Büyükakın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

23 Nisan, milletimizin büyük ve zorlu mücadelelerle kazandığı egemenlik hakkının yeni kuşaklara bir bayram coşkusu içinde aşılanması yönü ile her daim ayrı kıymeti bulunuyor.

TBMM’nin açılışının 103’üncü yıl dönümünün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi artan ve yükselen bir coşku içinde kutlanıyor.

Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verilmesi, sorunların kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması, birlik ve beraberliğin vurgulanması bakımından “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” önem taşıyor.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için temennimiz; kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı olarak yetişmeleridir. Biz de bu şiardan hareketle üzerimize düşen sorumlukları yerine getirme gayretindeyiz. Bu düşünceyle

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, aydınlık geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızı muhabbetle kucaklıyorum.