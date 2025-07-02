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Kocaeli Derince'de makilik alanda yangın! Ekipler müdahale ediyor

Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi yakınlarında makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe yol açtı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına itfaiye ve orman ekipleri hızla müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

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Kocaeli Derince'de makilik alanda yangın! Ekipler müdahale ediyor
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yenikent Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA