Kocaeli, Karaman, Adıyaman ve Fethiye yanıyor! Dumanlar Bursa'ya ulaştı

Kocaeli, Bartın ve Muğla'da bugün başlayan orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Kocaeli'de yangın nedeniyle oluşan yoğun duman Bursa'ya ulaştı.

Bartın'da meydana gelen anız yangını nedeniyle 6 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kocaeli'de orman yangını: Dumanlar Bursa'ya ulaştı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman Bursa kent merkezi ve Orhangazi ilçesine de ulaştı. Duman tabakası şehrin birçok noktasından da görüldü.

Öte yandan, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle 1 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Vali İlhami Aktaş, yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirtti ve vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Bartın'daki yangın kontrol altına alındı.

Bartın'ın merkeze bağlı Ağdacı Mahallesi'nde tarlada yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle anız yangınına dönüştü. Alevler tarlanın bitişiğindeki ağaçlık alana sıçradı. Tarladaki yangın kontrol altına alınırken; ağaçlık alandaki yangına müdahale sürüyor.

Yangın nedeniyle bir evde hasar oluşurken; bölgedeki 6 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Fethiye'de yangın çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Katrancı Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Adıyaman'da çıkan yangına müdahale ediliyor

Adıyaman'ın Besni ilçesi Atmalı köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye 3 helikopter ile Gölbaşı ve Besni ilçe itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karaman'da iki farklı noktada yangın çıktı

Karaman'ın Ermenek ve Sarıveliler ilçesindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 2 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.