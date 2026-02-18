Kocaeli, Mersin, Diyarbakır sahur vakti: Kocaeli'de, Mersin'de, Diyarbakır'da sahur saat kaçta, iftar ne zaman açılacak?

2026 Ramazan ayını karşılıyoruz. Oruç ibadetini yerine getirecekler bu gece sahura kalıp niyet ettikten sonra iftar saatini bekleyecekler... Sahur vakti gündem olurken Kocaeli, Mersin, Diyarbakır halkı "Sahur saat kaçta, iftar ne zaman açılacak" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

KOCAELİ

Kocaeli sahur (imsak) vakti: 06:18

Kocaeli iftar vakti: 18.46

MERSİN

Mersin sahur (imsak) vakti: 05.59

Mersin iftar vakti: 18.32

DİYARBAKIR

Diyarbakır sahur (imsak) vakti: 05.37

Diyarbakır iftar vakti: 18.08

İl il sahur ve iftar vakti için tıklayınız

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz.

Ramazan ayında oruca niyet etmek isteyenlerin yemeğini yedikten sonra “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya” şeklinde niyet etmesi yeterlidir.

İftar açarken hangi dua edilir?

İftar duası Türkçe okunuşu

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizgıke eftertü.

İftar duası anlamı

Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”