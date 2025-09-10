Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde psikiyatri hastası 5. kattan atladı

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören bir kişi, 5'inci kattan atlayarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Umuttepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Rasim Osman, hastanenin 5'inci katındaki odasında camı kırarak kendini boşluğa bıraktı. Osman, binanın balkon kısmına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Osman, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.