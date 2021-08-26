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Kocaeli'de 1 ton toz deterjan yakalandı

Kocaeli'de bazı markaların taklit ambalajlarında satılmak üzere paketlenen yaklaşık 1 ton toz deterjan yakalandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İzmit'te bir depoda, bazı toz deterjan markalarının taklitlerinin bulunduğu tespit edildi. Yapılan aramada ambalajlarıyla paketlenmiş yaklaşık 1 ton toz deterjan ile boş ambalajlar ele geçirildi.

İstanbul'dan tedarik ettikleri toz deterjanı, ambalajlarla paketleyerek piyasaya sürecekleri iddiasıyla bir kişi hakkında 6769 Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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