Kocaeli'de 1 ton toz deterjan yakalandı
Kocaeli'de bazı markaların taklit ambalajlarında satılmak üzere paketlenen yaklaşık 1 ton toz deterjan yakalandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmit'te bir depoda, bazı toz deterjan markalarının taklitlerinin bulunduğu tespit edildi. Yapılan aramada ambalajlarıyla paketlenmiş yaklaşık 1 ton toz deterjan ile boş ambalajlar ele geçirildi.
İstanbul'dan tedarik ettikleri toz deterjanı, ambalajlarla paketleyerek piyasaya sürecekleri iddiasıyla bir kişi hakkında 6769 Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Etiketler