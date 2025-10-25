Kocaeli'de 46 kilo 840 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Yapılan aramada aracın çeşitli bölmelerine zulalanmış halde; 108 paket halinde 45 kilo 750 gram eroin, 2 paket halinde 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli yarın adliyeye sevk edilecek.