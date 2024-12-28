Kocaeli'de apartmanda doğalgaz patlaması! Çok sayıda yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.

Patlamada yaralanan 13 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, apartmandaki ve çevredeki bazı evlerde ve araçlarda hasar meydana geldi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali sebebini açıkladı

Vali Aktaş, gazetecilere, "Darıca ilçemizde doğalgaz kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir yangın, patlama meydana geldi. 4 katlı bir apartmanda şu ana kadar 13 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkini sağladık. Hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Apartmanda, dairelerde kalan herhangi bir vatandaşımız da yok. Tüm itfaiye teşkilatımız, AFAD müdahalesini yaparak tüm daireleri boşaltmış vaziyette. Geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

Olayda ağır yaralı olmadığına ilişkin bilgi aldıklarını dile getiren Aktaş, kendilerinin de hastaneye gideceklerini ifade etti.