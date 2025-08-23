  1. Dünya Gazetesi
Kocaeli'de çıkan yangın barakalara sıçradı

Son Dakika Haberi: Kocaeli Derince'de ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler bazı barakalara da sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu alevler söndürüldü.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Deprem Şehitliği arkasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arasöz, sağlık, polis ve helikopter sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Havadan ve karadan yapılan müdahale sürerken, yangın, bölgede bulunan 4 barakaya sıçradı.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

