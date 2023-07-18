  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kocaeli'de ekmeğe yüzde 50 zam geldi
Takip Et

Kocaeli'de ekmeğe yüzde 50 zam geldi

Kocaeli Fırıncılar Odası'nın yüzde 50 zam talebi KESOB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kabul edildi. 210 gram ekmek 5 TL'den 7.50 TL'ye çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kocaeli Fırıncılar Odası'nın yüzde 50 zam talebi KESOB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kabul edildi.

Kocaeli'de 19 Temmuz itibariyle 210 gram ekmek 5 TL'den 7.50 TL'ye yükseldi. 100 gram simidin fiyatı ise 10 TL oldu.

Fırınlarda satılan ekmeğin yanı sıra Halk Emek fiyatına zam geldi. Alınan karara göre 210 gram halk ekmek 5 liradan satılacak. 