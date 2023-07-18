Kocaeli'de ekmeğe yüzde 50 zam geldi
Kocaeli Fırıncılar Odası'nın yüzde 50 zam talebi KESOB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kabul edildi. 210 gram ekmek 5 TL'den 7.50 TL'ye çıktı.
Haber Merkezi
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Kocaeli Fırıncılar Odası'nın yüzde 50 zam talebi KESOB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kabul edildi.
Kocaeli'de 19 Temmuz itibariyle 210 gram ekmek 5 TL'den 7.50 TL'ye yükseldi. 100 gram simidin fiyatı ise 10 TL oldu.
Fırınlarda satılan ekmeğin yanı sıra Halk Emek fiyatına zam geldi. Alınan karara göre 210 gram halk ekmek 5 liradan satılacak.