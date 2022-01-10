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Kocaeli'de HDP mitingi sonrası PKK sloganı atan zanlı tutuklandı

Gebze'de dün yapılan HDP mitingi ardından terör örgütü PKK lehine slogan atan bir kişi tutuklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen mitingin ardından alanın dışına çıkan kalabalık grup içerisinden PKK terör örgütünü övücü mahiyette slogan atan S.N. yakalandı.

Benzer konularda kaydı olduğu belirlenen S.N., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca, miting alanına girmek isteyen D.B'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramasında, 6,3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. D.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler
terör