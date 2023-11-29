  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Takip Et

Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde B.B. idaresindeki 41 P 2891 plakalı servis minibüsü yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile 8 işçi, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.