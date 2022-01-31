Kocaeli'de işten çıkarılan fabrika işçileri eylem yaptı: 108 gözaltı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işten çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem yapan işçilerle polis müdahale etti. 108 işçi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) otomotiv yedek parçaları üreten fabrikada Birleşik Metal İş Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edilen kişilerle onlara destek olan arkadaşları eylem yaptı.
Fabrikanın çatısına çıkaran işçileri indirmeye çalışan polislerle eylemciler arasında arbede yaşandı. Birleşik Metal İş Sendikası Gebze 2 Nolu Şube Başkanı Necmettin Aydın'ın da aralarında olduğu 108 kişi gözaltına alındı. Çevik kuvvet fabrika alınında güvenlik önlemi aldı.
Gözaltına alınan 108 kişi emniyetteki işlemlerini ardından serbest bırakıldı.