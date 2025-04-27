Kocaeli'de izinli polis memuru derede ölü bulundu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Şırnak’taki görev yerinden izinli olarak memleketine gelen 28 yaşındaki polis memuru Emre B.'nin cansız bedeni, evinin yakınındaki derede bir yakını tarafından bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde, izinli olarak memleketine gelen bir polis memuru hayatını kaybetti.
Şırnak’ta görev yapan 28 yaşındaki polis memuru Emre B.'den bir süre haber alamayan yakınları, endişelenerek arama çalışması başlattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aramalar sırasında Emre B.’nin cansız bedeni, evinin yakınındaki derede bir yakını tarafından bulundu.
Soruşturma sürüyor
Cenaze, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldıktan sonra otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.