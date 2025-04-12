Kocaeli'de kaza! Araçlar hurdaya döndü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce bariyere ardından başka bir araca çarptı. Hurdaya dönen iki aracın sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı.
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Kaza, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi D100 Karayolu Ankara istikameti Kandıra Sapağı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki otomobil, önce bariyerlere ardından İ.Y. yönetimindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, şans eseri sürücüler hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.