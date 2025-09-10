Kocaeli'de kimyasal sızıntı! Vatandaşlara uyarı yapıldı: Pencereleri açmayın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Polisan Kimya Fabrikası'ndaki bir tankta kimyasal sızıntı meydana geldi. Diliskelesi mevkiindeki tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye uzman ekipler sevk edildi.

"Dışarı çıkmamaya özen gösterin"

Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sızıntının Toluen Diizosiyanat adlı kimyasal maddeden kaynaklandığı öğrenildi. Olay anında çevrede bulunan vatandaşların panikle kaçıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.