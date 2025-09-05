Kocaeli'de Körfezray Metrosu’nda çalışmalar başlıyor: İlk kazı töreni yarın

Kocaeli’de şehir içi ulaşıma yeni bir boyut kazandıracak Körfezray Metrosu projesinde tarihi gün geldi.

Yarın yapılacak törenle, gidiş-dönüş toplam 58 kilometre uzunluğundaki metro hattının tünel kazıları başlayacak.

İlk kazı töreni yarın

Tünel açma makineleri (TBM), kamuoyunda bilinen adıyla “dev köstebekler”, yarın Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’ndan kazıya başlayacak. Tören saat 13.30’da gerçekleştirilecek.

Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katılacak.

Bakan Uraloğlu’nun direktifiyle ilk dev köstebek, İzmit Doğu İstasyonu yönüne doğru ilerleyecek.

“Türkiye’nin vizyonunun göstergesi”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin yalnızca kente değil tüm Türkiye’ye değer katacağını söyledi.

Büyükakın, “Dev makineler kazıya hazır. Bu eser sadece Kocaeli’nin değil, Türkiye’nin gücünün, iradesinin ve vizyonunun bir göstergesidir. Biz günü kurtarmak için değil, gelecek nesillere güçlü bir Kocaeli, güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kocaeli’nin ulaşım geleceği

Körfezray Metrosu’nun tamamlanmasıyla birlikte kentin asırlık ulaşım ihtiyacının çözüme kavuşması hedefleniyor. Projenin, hem şehir içi ulaşımı kolaylaştırması hem de ekonomik ve sosyal yaşamı canlandırması bekleniyor.