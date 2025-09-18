Kocaeli’de kuru yük gemisi karaya oturdu: Mürettebat için kurtarma operasyonu başlatıldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle sürüklenerek kıyıya oturdu.

Kurtarma operasyonu başlatıldı

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuru yük gemisinin kayalık bölgede karaya oturduğu tespit edildi.

Gemide bulunan 7 kişilik mürettebatın kurtarılması için helikopter destekli operasyon başlatıldı. Ekipler, geminin güvenli şekilde boşaltılması ve olası çevre risklerine karşı da çalışma yürütüyor.

Kıyı Emniyeti yetkilileri, olumsuz hava şartlarının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını, ancak mürettebatın güvenliği için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.