Kocaeli'de lisede korkutan olay! 12. sınıf öğrencisi 4. kattan düştü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir lisede yaşanan olayda, 12. sınıf öğrencisi Z.A., okul binasının 4’üncü katından düşerek ağır yaralandı.

Olay, Topçular Mahallesi’nde bulunan Çakabey Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12. sınıf öğrencisi Z.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle okulun 4’üncü katından düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düşen öğrenci ağır yaralandı

Ağır yaralanan öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan olay sonrası okulda eğitime geçici süreyle ara verildi ve öğrenciler evlerine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.