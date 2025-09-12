Kocaeli’de lojistik deposunda korkutan yangın
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu lojistik deposunda yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Karadenizliler Mahallesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu lojistik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA