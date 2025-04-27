Kocaeli'de mahallede koku paniği! Kaynağı 7 saatte bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'nde gündüz saatlerinde yayılan keskin bir koku, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Kimyasal madde şüphesi üzerine bölgeye AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

7 saatlik incelemeyle kokunun kaynağı bulundu

Vatandaşların ve mahalle muhtarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kokunun kaynağını belirlemek için adım adım çalışma yürüttü. Yaklaşık 7 saat süren incelemelerin ardından kokunun, kapalı durumdaki bir fabrikada bulunan akrilat malzemesinin reaksiyona girmesi sonucu ortaya çıktığı belirlendi.

Durumun ciddiyeti üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi. Bazı vatandaşların kokudan etkilendiği tespit edilirken, sağlık ekipleri gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi.

"100 vatandaşımızdan şikayet aldık"

Olayla ilgili açıklama yapan mahalle muhtarı, "Yaklaşık 7 saat önce kokuyla alakalı 100 vatandaşımızdan şikayet aldık. Ben de hemen ekiplere bildirdim. Ekipler yaptıkları incelemede fabrikada akrilat isimli malzemenin reaksiyona girdiğini belirlediler" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.