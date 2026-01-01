Kocaeli'de okullar tatil mi, Kocaeli Valiliği'nden açıklama geldi mi?
Kocaeli’de etkili olan kar yağışı sonrası binlerce öğrenci ve veli "Kocaeli'de okullar tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kocaeli Valiliği'nden 2 Ocak Cuma günü okulların durumuna dair bir açıklama gelmedi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, kırsal kesimdeki kar ve buzlanma riskine karşı cuma günü taşımalı eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitime 1 gün ara verildi.
İzmit Kaymakamlığı, kırsal kesimde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riskine karşı aldığı önlemler kapsamında duyuru yayımladı. Açıklamada, cuma günü taşımalı eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin güvenliği için eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Kaymakamlık, özellikle kırsal bölgelerde kar ve buzlanmanın ulaşımı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Kırsal kesimdeki kar yağışı ve buzlanma riskine karşı cuma günü taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerimiz için eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.