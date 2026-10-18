Kocaeli'de sağanak tarım arazilerini vurdu: Tarlalar sular altında kaldı
Kocaeli'de gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kandıra ilçesindeki tarım arazileri sular altında kaldı. Şiddetli yağışın ardından iki köprü suyla kaplanırken bazı yollar trafiğe kapatıldı, evlerin bahçelerini su bastı. Bölgede su tahliyesi ve temizlik çalışmaları sürüyor.
Kocaeli'de gece boyunca etkili olan sağanağın ardından bazı bölgelerde tarım arazileri, yollar ve evlerin bahçeleri suyla doldu.
Kent genelinde dün akşam saatlerinden sabaha kadar devam eden sağanak nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde hayat olumsuz etkilendi.
Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi'ndeki Kışla Köprüsü ve Kaynarca mevkisi güzergahındaki Balcı Köprüsü su altında kaldı.
Polis ekipleri suyla dolan güzergahları trafiğe kapattı.
Akdurak Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evin bahçesini sağanak nedeniyle su bastı.
Lokmanlı Mahallesi'nde ise tarım arazileri sular altında kaldı.
Bölgede ekiplerin temizlik ve su tahliyesi çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da gece saatlerinde ilçede incelemelerde bulundu.
Bölgede ekiplerin çalışmalarına katılan Aktaş ve Büyükakın, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.