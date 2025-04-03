Kocaeli’de tavuk döner zehirlenmesi: 648 kişi hastanelik oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Güney Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında korkutan bir gıda zehirlenmesi vakası yaşandı. Farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Yapılan müdahaleler sonucunda 646 kişi taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Olayın ardından, Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, zehirlenme vakasına neden olan tavuk dönerin numunesinin alındığı ve yapılan testlerde Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı belirtildi. Gıda güvenliği ihlali nedeniyle, dönerci dükkanının işletmecileri E.T. ve K.Y. tutuklanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün yaptığı analizlerde, tavuk dönerin mikrobiyolojik olarak sağlıksız olduğunun tespit edilmesinin ardından, işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu. İşletme, Körfez Belediyesi tarafından mühürlendi.

Valilik, yapılan açıklamada, “648 hastamızın tedavisi devam etmektedir. Hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konu, Kocaeli Valiliği, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.