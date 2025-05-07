Kocaeli’de yangın! Bina çöktü, iki itfaiyeci yaralandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çıkan yangına müdahale sırasında iki itfaiye personeli yaralandı. Yangın, Yeni Mahalle Eski Hükümet Caddesi’nde bulunan iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan bir kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

Binanın bir bölümü çöktü, itfaiyeciler yaralandı

Yangını söndürme çalışmaları sırasında, binanın bir bölümü çöktü. Çökme nedeniyle itfaiye vardiya amiri M.T. ile itfaiye personeli G.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İki ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, bir binada da maddi hasar oluştu.