Kocaeli'de yasaklı alanda mangal yapan 58 kişiye ceza

Kocaeli'de yangın riski nedeniyle ormanlara giriş yasağına rağmen kuralları ihlal eden 58 kişiye idari para cezası verildi. Söz konusu kişiler, yasaklı alanda mangal yakarken tespit edildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında, orman idaresinin yangın risk haritasına göre hassas bölgelerde 1 Kasım 2025 tarihine kadar ormanlara girişin yasaklandığı hatırlatıldı.

Yasağın uygulanmasına yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelindeki ormanlık alanlarda 7/24 esasına göre denetim ve bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri Başiskele, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe ve Körfez ilçelerinde piknik, mesire ve ormanlık alanlarda kontrol gerçekleştirdi.

Jandarma devriye çalışmalarına devam ediyor

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri de devriye, gözetleme ve farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde, yasaklara rağmen ormanlık alanlara girerek mangal yapan 58 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası kesildi.

Yetkililer, ormanlık bölgelerde ateş veya duman görülmesi ya da şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi veya 177 Orman Yangını İhbar Hattı'nı arayarak ihbarda bulunmalarını istedi. Açıklamada, “Vatandaşların alınan tedbirlere karşı gerekli hassasiyeti göstermesi” çağrısı da yer aldı.