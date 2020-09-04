Kocaeli'de zincirleme kaza: 28 araç birbirine girdi
28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.
Bekirdere Viyadüğü mevkisinde, bir araçtan mazot dökülmesi sonucu kayganlaşan karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
28 aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Kazada hafif şekilde yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçların vinç ve çekiciyle kaldırılması, yola dökülen yağ ve mazotun temizlenmesinin ardından yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun Ankara yönü trafiğe açıldı.