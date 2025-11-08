Kocaeli Dilovası’ndaki fabrika yangınında yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi çıkarıldı

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki iki katlı fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Ekiplerin alanda güvenli şekilde çalışabilmesi için bölge demir bariyerlerle çevrildi, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yoğun çabalar sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait ambulanslarla otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Yangında 4 kişi de yaralandı.

Olayın görgü tanıklarından Mehmet Düzgüner, sabah saatlerinde patlama sesiyle dışarı çıktığını belirterek, “Yanan bir kişiyi hortumla söndürdüm, ama içeriden bağrış sesleri geliyordu. Kurtarmak istedim ama alev çok büyüktü, giremedim.” dedi.

Düzgüner, fabrikada çalışanların çoğunun kadın olduğunu ve bir kısmının aynı mahallede ikamet ettiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.