Kocaeli'deki fabrika yangınında ölen 6 kişinin otopsisi tamamlandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 6 kişinin otopsi işlemleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirildi.

Cenazeler otopsi için İstanbul'a götürüldü

Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olayın ardından otopsi için İstanbul'a götürüldü. Adli Tıp Kurumu önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybedenlerin yakınları da dışarıda bekleyişini sürdürdü.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 kişinin cenazesi, defin işlemleri için yeniden Kocaeli'ye gönderildi.

6 kişinin kimlikleri belirlendi

Yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybeden kişilerin Esma Dikan, Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu açıklandı.

Yangın nasıl çıktı?

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Dilovası Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan iki katlı parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, içeride bulunan kimyasal maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

Alevler, tesisin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumanlar saniyeler içinde yayıldı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saniyeler içinde yükselen dumanlar ve patlama sesleriyle bölgede büyük panik yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, itfaiye ekiplerinin yangının çıkışından yalnızca iki dakika sonra olay yerine ulaştığı görüldü.