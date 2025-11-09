Kocaeli'deki yangın sonrası skandal paylaşımlar! Hayatını kaybedenlere küfür ettiler

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar büyük tepki topladı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangında, kimyasal maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyümüş, bitişikteki binanın çatısına da sıçramıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış, 6 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi yaralanmıştı.

Yangının ardından "Kocaeli İnfaz Yayın" adlı bir Telegram hesabında, hayatını kaybedenlere yönelik hakaret ve küfür içeren paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı.

D.Y.A. ve B.T. isimli kullanıcıların, yangında ölenlerin fotoğraflarını paylaşarak hakaret içerikli ifadeler kullandığı, kendilerine tepki gösteren maktul yakınlarına da küfürle karşılık verdikleri belirtildi.

Ayrıca paylaşımlarda devlete ve şehitlere yönelik hakaretlerin de yer aldığı öğrenildi. Tepki toplayan mesajlar üzerine şahıslar hakkında şikayetçi olunduğu bildirildi.