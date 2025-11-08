Kocaeli'deki yangın soruşturmasında 7 kişi açığa alındı

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı "Basın Açıklaması" başlıklı duyuru ile olaya ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Başmüfettişler görevlendirildi

Açıklamada, Dilovası’ndaki hadisede hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilenirken, olayın tüm yönleriyle titizlikle takip edildiği belirtildi. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

SGK ve İŞKUR’da kapsamlı soruşturma

Bakanlık, olayda idari bir kusur olup olmadığının belirlenmesi amacıyla SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) personeli hakkında da soruşturma başlattığını duyurdu.

5 müdür, 1 müdür yardımcısı ve 1 personel açığa açığa alındı

Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi (selameti) amacıyla aşağıdaki isimler ve bir personel görevden uzaklaştırıldı:

SGK Kocaeli İl Müdürü

SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı

Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü

Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü

İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü

İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel