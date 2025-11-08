Kocaeli'deki yangın soruşturmasında 7 kişi açığa alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm fabrikasında meydana gelen ve 6 işçinin hayatını kaybettiği elim olayla ilgili ihmal iddiaları üzerine çok sayıda kamu personelini görevden uzaklaştırdı.
Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı "Basın Açıklaması" başlıklı duyuru ile olaya ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.
Başmüfettişler görevlendirildi
Açıklamada, Dilovası’ndaki hadisede hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilenirken, olayın tüm yönleriyle titizlikle takip edildiği belirtildi. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirildiği bildirildi.
SGK ve İŞKUR’da kapsamlı soruşturma
Bakanlık, olayda idari bir kusur olup olmadığının belirlenmesi amacıyla SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) personeli hakkında da soruşturma başlattığını duyurdu.
5 müdür, 1 müdür yardımcısı ve 1 personel açığa açığa alındı
Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi (selameti) amacıyla aşağıdaki isimler ve bir personel görevden uzaklaştırıldı:
SGK Kocaeli İl Müdürü
SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı
Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü
Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü
İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü
İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel
8.11.2025 Tarihli Basın Açıklamamız pic.twitter.com/UI9eX9LYf1— T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) November 8, 2025