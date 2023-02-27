Kocaeli’ne 'Acil Durum Merkezi’ kuruluyor

Bu kapsamda olası afet durumlarında kullanılmak için ‘Acil Durum Merkezi’ kuruluyor. Olası bir afette merkezi yönetimin ve koordinasyonun sağlanması için prefabrik olarak İzmit’te inşa edilmeye başlanan merkezde 4 adet ofis, eğitim salonu, mutfak, depo, kış bahçesi, lavabolar ve soyunma odası yer alacak. Merkez tamamlandığında acil durumlarda bir üs olarak kullanılacak.