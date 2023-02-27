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Kocaeli’ne 'Acil Durum Merkezi’ kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından deprem yönetimi ve afet sonrası koordinasyonun sağlanmasının önemi bir kez daha tecrübe edilirken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar gören binaları yıkarak afete hazır bir şehir için çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya Gazetesi
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Bu kapsamda olası afet durumlarında kullanılmak için ‘Acil Durum Merkezi’ kuruluyor. Olası bir afette merkezi yönetimin ve koordinasyonun sağlanması için prefabrik olarak İzmit’te inşa edilmeye başlanan merkezde 4 adet ofis, eğitim salonu, mutfak, depo, kış bahçesi, lavabolar ve soyunma odası yer alacak. Merkez tamamlandığında acil durumlarda bir üs olarak kullanılacak.