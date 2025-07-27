Kocaeli'nin ulaşımına 50 milyar TL'lik yatırım: Gölcük-İzmit arası 28 dakikaya düşecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin güney kesiminde ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen 'Güney Hafif Raylı Sistem Hattı' projesi için önemli bir adım atıyor. 21 kilometrelik hattın projelendirme ihalesi 30 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Körfezray Metro Projesi'nin İzmit'teki 5 istasyonunda ise saha çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor.

17 istasyondan oluşması planlanıyor

KUAP 2053 kapsamında geliştirilen raylı sistem hattı, Gölcük ilçesinden başlayarak Başiskele üzerinden İzmit'e ulaşacak. 17 istasyondan oluşması planlanan hat, ilk yılında günlük yaklaşık 202 bin, 2053 yılında ise 335 bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşacak.

30 Temmuz'daki ihaleyi kazanan firma, 120 gün içinde fizibilite ve maliyet analizlerini tamamlayacak. Bu süreçte güzergah alternatifleri, istasyon ve depo sahalarının ön projeleri hazırlanacak. Ayrıca projenin tanıtımı için 3D görseller ve bir animasyon filmi oluşturulacak.

Gölcük-İzmit arası 28 dakikaya düşecek

Proje tamamlandığında, Gölcük-İzmit merkez arasındaki ulaşım süresinin 28 dakikaya düşmesi bekleniyor. Yaklaşık 50 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirilecek hattın mühendislik çalışmaları, AYGM'nin raylı sistem kriterlerine ve uluslararası standartlara uygun şekilde sürdürülecek.