Kocaelispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel 11'i
Fenerbahçe Süper Lig'in 20. haftasında Kocaeli deplasmanına gidiyor. Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada Fenerbahçe'nin hata lüksü yok. Yapılan transferlerle kadrosunu güçlendiren Sarı Kanarya bu maçtan 3 puan alıp yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Peki, Kocaelispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe kritik bir deplasmana çıkıyor. Sarı Kanarya lider ile olan 6 puan farkını 3'e indirmek için Kocaelispor'u yenmek istiyor. Olası bir puan kaybı moralleri altüst edecek. Taraftar bu mücadeleyi canlı izlemek isterken "Kocaelispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.
Kocaelispor Fenerbahçe maçı 2 Şubat saat 20.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Linetty, Agyei, Rivas, Petkovic
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, M.Müldür, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca
Fenerbahçe ile Kocaelispor 42. randevuda
Ligde iki takımın 41 karşılaşmasında, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe rakibini 21 kez mağlup ederken 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi, 7 kez kazanan taraf oldu.
Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 74 kez havalandırırken Kocaelispor, 33 gol sevinci yaşadı.