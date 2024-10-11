Köfteci Yusuf'tan yeni açıklama!

Yüzlerce şubesinde milyonlarca insanın içeriğinde domuz eti bulunan köfte ve döner yediği 'Köfteci Yusuf' firmasının sahibi Yusuf Akkaş X hesabından açıklamalarda bulundu.

Yayınladığı videoda, yabancı bir firma olmadıkları için kendilerine bu kadar kolay hesap sorulabiliğinin altını çizen Akkaş, "Siyasi ilişkilerim olsa da bu kadar kolay dokunamazlar diye düşünüyorum. Ben çok güçlü olsam buradan numune de alamazlardı" dedi.

Şirketin halka arz edilmeme sebebini "Ben bu şirketin hızla büyüyeceğine inandığım için halka arz etmedim" diyerek açıklayan Akkaş, yurt dışına kaçma iddialarına da cevap verdi. Akkaş "Yüzümde kara bir leke mi var bir yerlere kaçayım?" diye konuştu.