Kokusuyla değil, tehlikesiyle ünlendi! Bakanlık toplatıyor!

Ticaret Bakanlığı, kullanımı sağlık açısından tehlikeli olan ürünler listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık tarafından yapılan yeni güncellemeyle Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne 2 yeni ürün daha eklendi.

Oda kokusu listeye eklendi

L'actone Melon isimli oda kokusu listeye eklenen yeni ürünlerden oldu. Ürünün taşıdığı riskler olarak "kesikler, kimyasal, sağlık riski" sıralandı.

Söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Ürünün güvensizlik nedeniyle ilgili, "Sea Yönetmeliği Md.19 Etikette İçerik Bilgisi Bulunmaması; Sea Yönetmeliği Ek-1/1.5.1’De Yer Alan İç Ambalajda Yer Alan Etikette En Azından Etikette Bulunması Gereken Bilgilerin Eksikliği; Sea Yönetmeliği Ek/2 3.2 (Ts En Iso 11683) Dokunsal Tehlike İşareti Nin Bulunmaması Kısımlarına Aykırılıklar Tespit Edilmiştir." açıklaması yapıldı.

Aynı markanın başka bir oda kokusu da listede!

Listeye eklenen bir diğer ürün ise yine aynı markanın "Sweet Sugar Oda Kokusu" oldu.

L'actone Sweet Sugar isimli ürünün taşıdığı riskler olarak "kesikler, kimyasal, sağlık riski" gösterildi.

Ürünün güvensizlik nedeniyle ilgili, "Sea Yönetmeliği Md.19 Etikette İçerik Bilgisi Bulunmaması; Sea Yönetmeliği Ek-1/1.5.1’De Yer Alan İç Ambalajda Yer Alan Etikette En Azından Etikette Bulunması Gereken Bilgilerin Eksikliği; Sea Yönetmeliği Ek/2 3.2 (Ts En Iso 11683) Dokunsal Tehlike İşareti Nin Bulunmaması Kısımlarına Aykırılıklar Tespit Edilmiştir." açıklaması yapıldı.

Ürünün piyasa arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.